Beursupdate: AEX zakt wat weg

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte donderdag gedurende de ochtend wat weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 755,25 punten. "Beleggers blijven voorzichtig omdat van de-escalatie Oekraïne-conflict nog geen sprake is", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Voor beleggers is de aanhoudende oorlogsdreiging reden om iets nerveuzer te worden. Veilige havens, zoals de Japanse yen en goud, zijn vanmorgen gevraagd." Wiersma zegt rekening te blijven houden met sterk beweeglijke markten. "De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de economische groei minder sterk is dan in 2021 en centrale banken een minder stimulerend beleid gaan voeren. Koersstijgingen zullen nu echt moeten worden gedreven door winststijgingen en niet meer door hogere waarderingen", aldus Wiersma. "Vandaar ook dat sommige bedrijven heel hard worden afgestraft als de cijfers of vooruitzichten niet voldoen aan de verwachtingen." Ook vandaag kregen beleggers weer diverse bedrijfscijfers te verwerken, onder meer van NN, Air France-KLM en BAM. "Cijfers van NN Group leken vanochtend op het eerste gezicht goed", aldus analisten van IG, wijzend op een hoger resultaat en een aandeleninkoop van 1 miljard euro. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1362. De olieprijzen daalden tot 2 procent. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Just EatTakeaway 0,3 procent na meevallende cijfers van de Amerikaanse concurrent DoorDash woensdagavond nabeurs op Wall Street. Grubhub, eigendom van Just Eat Takeaway, is een Amerikaanse concurrent van Doordash. ASMI en ASML stegen tot 1,3 procent. Jefferies zette beide halfgeleiderspecialisten op de kooplijst. NN daalde 0,8 procent na cijfers. KBC Securities besloot om het koersdoel voor NN te verhogen naar 53,00 euro. Adyen en Shell waren de grootste dalers met 1,5 tot 3,2 procent koersverlies. In de AMX kregen op het oog meevallende cijfers van Air France-KLM een negatief onthaal met een koersdaling van 6,0 procent. De luchtvaarder kondigde wel een nieuwe kapitaalronde aan van 4 miljard euro, waar analisten al voor vreesden. Arcadis wist juist 6,2 procent te stijgen na de kwartaalcijfers. "Het advies- en ingenieursbedrijf sloot 2021 goed af", zo concludeerde ING. In de AScX verloren BAM en CM.COM na cijfers respectievelijk 9,4 en 7,0 procent. Degroof Petercam zag wel ruimte om het koersdoel voor BAM te verhogen van 3,00 naar 3,50 euro bij handhaving van het Houden advies. Ordina steeg juist 1,6 procent na het openen van de boeken. Bron: ABM Financial News

