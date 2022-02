Jefferies zet ASML op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies is donderdag gestart met het volgen van ASML met een koopadvies en een koersdoel van 700,00 euro. De omzet van ASML zal in 2025 boven de consensus liggen en aan de bovenkant van de door de Veldhovense halfgeleiderspecialist afgegeven bandbreedte van 24 tot 30 miljard euro, zo verwacht analist Janardan Menon. Tussen 2021 en 2025 mikt de analist op een samengestelde groei van de winst per aandeel van 17 procent per jaar. De brutomarge zal boven de 56 procent liggen, voorziet hij. Sinds november 2021 is het aandeel ASML met 27 procent gecorrigeerd. Dat is bijna net zoveel als de 34 procent tijdens de neerwaartse cyclus tussen 2017 en 2019. Er is volgens Menon nog maar weinig neerwaarts risico, terwijl de investeringen in de sector er goed uitzien voor de komende jaren. "In de volgende opwaartse cyclus zal het aandeel significant herstellen", verwacht Jefferies. Bron: ABM Financial News

