Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel NN Group

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 47,00 naar 53,00 euro met een onveranderd Accumuleren advies, na de sterke vierdekwartaalcijfers van de verzekeraar. De jaarcijfers zien er mooi uit en zullen de aandeelhouder plezieren, stelde de bank, verwijzend naar de sterker dan verwachte aanwas van kapitaal. Met name het hogere slotdividend en de extra aandeleninkoop zijn aangenaam nieuws voor de belegger. NN Group gaat voor 1 miljard euro eigen aandelen inkopen, waarvan 250 miljoen "regulier" en 750 miljoen in verband met verkoop van NN Investment Partners. Het aandeel NN Group stond donderdag 0,4 procent lager op 50,42 euro. Bron: ABM Financial News

