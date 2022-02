Jefferies zet koopadvies op ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag een koopadvies afgegeven voor ASM International met een koersdoel van 350,00 euro. Tot en met 2025 rekent analist Janardan Menon op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 21 procent, terwijl de winst per aandeel zelfs met 29 procent per jaar zal stijgen. De analist voorziet voor Epitaxy een jaarlijkse groei van meer dan 30 procent. Verder rekent hij op een stijgend marktaandeel voor ASMI en ziet hij de marges aantrekken. Voor 2022 zit de omzettaxatie van Jefferies 14 procent boven de consensus en voor de winst per aandeel is dit zelfs 28 procent. Het aandeel ASMI is de afgelopen maanden al 34 procent gedaald. De huidige waardering is volgens de analist dan ook aantrekkelijk. Bron: ABM Financial News

