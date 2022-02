AkzoNobel twijfelt niet aan haalbaarheid doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft voorafgaand aan de beleggersdag die het vandaag organiseert de doelstelling voor 2023 herhaald. In 2023 wil AkzoNobel een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro realiseren. De Grow & Deliver strategie moet circa 550 miljoen euro opleveren ten opzichte van 2021. De beleggersdag gaat vandaag om 14.00 uur van start. Bron: ABM Financial News

