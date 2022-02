InPost en Vinted starten Europese samenwerking

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft een vijfjarige overeenkomst met Vinted gesloten voor de bezorging van tweedehands mode in Europa. Dat maakte het Poolse bedrijf donderdag bekend.

InPost biedt 35.000 leverpunten aan in acht landen.

De bezorging in kluisjes betekent dat klanten de bestelde kleding zelf kunnen ophalen op een geschikt moment en niet thuis hoeven te blijven. De CO2-uitstoot van de bezorging is bovendien tweederde lager in stedelijke gebieden, claimt InPost.

"Dit is onze eerste pan-Europese bezorgsamenwerking, in al onze acht markten, en weg zijn vol vertrouwen dat dit nog maar het begin is", zei CEO Rafal Brzoska.

Vinted is de grootste verkoper van tweedehands mode in Europa, met meer dan 50 miljoen leden in dertien Europese landen, de VS en Canada.