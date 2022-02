Degroof verhoogt koersdoel BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor BAM verhoogd van 3,00 naar 3,50 euro met een herhaling van het Houden advies. "2021 was een goede eerste stap voor de nieuwe strategie van BAM", oordeelde analist Luuk van Beek na het lezen van de jaarcijfers van de bouwer. De REBITDA was conform verwachting, maar het nettoresultaat werd geraakt door 82 miljoen euro aan afschrijvingen. Van Beek was te spreken over de kasstroom van BAM en het werkkapitaal. BAM rekent voor 2022 op een verder aantrekkende marge. Van Beek verwacht dat de marktomstandigheden dit jaar "uitdagender" zullen zijn, nu de druk op de aanvoerketen toeneemt. Een onzekere factor zijn de onderhandelingen die BAM voert met een aantal klanten over claims, die zowel voor plussen als minnen kunnen zorgen. "Dit kan een substantiële impact hebben op de resultaten in de toekomst." Het aandeel BAM daalt donderdag 3,3 procent naar 3,16 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.