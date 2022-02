Beursblik: aandeleninkoop Ordina wat mager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het vierde een sterke versnelling in de omzetontwikkeling geboekt, maar het operationeel resultaat verraste niet, terwijl het aandeleninkoopprogramma wat magertjes oogt. Dit bleek donderdag uit een analyse door ING van de kwartaalcijfers van het bedrijf. De aandeleninkoop van maximaal 15 miljoen euro die Ordina voor dit jaar aankondigde, zette ING af tegen het dividendvoorstel van 0,158 euro per aandeel Ordina, goed voor een pay-out-ratio van 60 procent, wat minder is dan de eenmalige volledige winstuitkering die de aandeelhouders over 2020 ten deel viel. Maar de 15 miljoen is volgens ING wel goed voor 0,16 euro per aandeel Ordina en samen met het dividend ligt de totale beloning voor de aandeelhouder zo 0,05 euro hoger dan wanneer er een pay-out-ratio van 100 procent was gehanteerd, net als voor 2020. ING stelde dat met deze teruggave aan de aandeelhouder, de buffer nog altijd boven de 30 miljoen euro staat, wat volgens de bank onnodig is. Er zijn in ieder geval voldoende middelen beschikbaar voor acquisities. ING hanteert voor het aandeel Ordina een koopadvies met een koersdoel van 5,70 euro. Ordina noteerde donderdag op een rood Damrak 1,6 procent lager op 4,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.