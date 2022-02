'Arcadis sloot 2021 goed af' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Arcadis in 2021 zijn redelijk en ook iets beter dan verwacht. Dit schreef analist Quirijn Mulder van ING donderdag naar aanleiding van de kwartaalrapportage van het advies- en ingenieursbureau.



Mulder benadrukte de ontwikkeling van de vrije kasstroom die met 234 miljoen veel hoger uitviel dan verwacht. Mede met het oog op de lage schuld stelde Arcadis een extra dividend van 0,60 euro voor, feitelijk het dividend van 2019. Positief, oordeelde Mulder.



Een outlook voor 2022 werd daarentegen niet afgegeven door Arcadis. Onder meer de loonontwikkeling kan daar volgens ING een rol in spelen.



De cijferrapportage werd op Beursplein 5 met applaus ontvangen en het aandeel koerste vanochtend 8,3 procent hoger naar 42,18 euro. ING hanteert een koopaanbeveling met een koersdoel van 53,00 euro. Bron: ABM Financial News

