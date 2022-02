Beursblik: resultaten Air France-KLM beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar het lopende eerste kwartaal zal vermoedelijk niet erg sterk zijn vanwege de impact van de omikronvariant. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING donderdagochtend. Air France boekte een EBITA uit voortgezette activiteiten 178 miljoen euro, waar ING mikte op slechts 16 miljoen euro. De consensus was nog pessimistischer. Dit resultaat ligt ook hoger dan het resultaat van vóór de coronacrisis, ondanks de flink lagere capaciteit, namelijk 72 procent van de volledige capaciteit in 2019. Het eerste kwartaal zal naar verwachting van Mulder niet erg sterk zijn vanwege de impact van omikron, waardoor vluchten werden geschrapt. Verder wees Mulder op het nieuws dat Air France 4 miljard euro wil ophalen. De middellange doelstelling van een EBITA-marge van 7 tot 8 procent en een schuldratio van 2 tot 2,5 noemde Mulder "best ambitieus", maar hij acht de doelstellingen niet onmogelijk als de capaciteit weer op 100 procent staat en de kosten niet fors stijgen. "Desondanks verwachten we niet dat de concurrentie op zijn handen blijft zitten, dus die marges kunnen ook niet gehaald worden, vooral bij zakelijke reizen.” ING handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 4,00 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 5,7 procent tot 4,22 euro. Bron: ABM Financial News

