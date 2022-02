AEX vrij vlak van start, Just Eat Takeaway wint Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,1 procent hogerop 759,64 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent won. Onder de hoofdaandelen won Just EatTakeaway 2 procent na meevallende cijfers van de Amerikaanse concurrent DoorDash woensdagavond nabeurs op Wall Street. Grubhub, eigendom van Just Eat Takeaway, is een Amerikaanse concurrent van Doordash. NN steeg 0,9 procent na cijfers. ASML won daarnaast 1,3 procent. ING en Shell waren de grootste dalers met ongeveer 1 procent koersverlies. In de AMX kregen op het oog meevallende cijfers van Air France-KLM een negatief onthaal met een koersdaling van meer dan 2 procent. Arcadis wist juist 5,5 procent te stijgen na de kwartaalcijfers. In de AScX verloren BAM en CM.COM na cijfers respectievelijk 3,2 en 4,3 procent. Ook Ordina leverde in na het openen van de boeken. Bron: ABM Financial News

