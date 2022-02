'Bij hogere rente stroomt meer naar NN Group' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal blijven profiteren van een klimaat met hogere rentes, maar de sterke kapitaalaanwas in het afgelopen jaar was deels te danken aan factoren die niet terugkeren. Die boodschap gaf de verzekeraar donderdag af, na de publicatie van sterker dan verwachte resultaten. In 2021 werd er voor 1,6 miljard euro aan kapitaal gegenereerd, wat boven de doelstelling was van 1,5 miljard euro die het bedrijf voor 2023 heeft gesteld. NN genereerde fors meer kapitaal bij alle onderdelen, zei CEO David Knibbe van NN Group donderdag in een toelichting op de cijfers. Onder andere bij de schadeverzekeringen was het resultaat goed, mede door de lagere activiteit als gevolg van de pandemie. Die impact zal waarschijnlijk wegvallen als de economie weer geheel opengaat. Ook de sterke stijging van de huizenprijzen droeg bij aan een beter resultaat van de bank. En ook dit zal zich in 2022 waaarschijnlijk niet herhalen. De verkoop van nieuwe verzekeringen steeg sterk in Europa en Japan, benadrukte de topman. Toch werd er vooral meer kapitaal gegenereerd dankzij de stijgende marktrente. NN Group mag zijn lange verplichtingen disconteren tegen een rekenrente die hoger ligt dan de marktrente in de afgelopen jaren. Dit verschil zorgde voor een negatief effect op de doorlopende resultaten. Nu de marktrente oploopt, is dat negatieve effect, de 'UFR drag' in verzekeraarstaal, minder groot. De rente is de laatste maanden aan het stijgen, omdat centrale banken hun monetaire beleid gaan verkrappen om de hoge inflatie in toom te houden. Een tweede voordeel van de hoge rente voor NN is dat ook de risico-opslagen op vastrentende beleggingen stijgen en dat is goed voor de beleggingsresultaten. Vooruitkijkend naar 2022, merkte Knibbe op dat er door de aanstaande verkoop van NN Investment Partners 135 miljoen aan kapitaalaanwas zal wegvallen. Zoals gezegd zullen ook de lagere schades door de coronacrisis en de bijdrage van de snel gestegen huizenprijzen minder positief worden. Daar zullen wel weer andere positieve zaken tegenover staan, waaronder de overnames die in 2021 werden gedaan, die ook weer kapitaal gaan opleveren. "We zijn duidelijk goed op weg", aldus Knibbe. De hoge inflatie deed NN Group afgelopen jaar nog weinig pijn. Chief risk officer Bernard Kaufmann zei dat de kosten hiervan niet meer dan enkele procentpunten van de solvabiliteit afknabbelden. NN Group heeft niet veel toezeggingen met inflatiecorrectie in zijn levensverzekeringen, merkte de risicomanager op. Bron: ABM Financial News

