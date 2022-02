VEB wil stempel van wanbeleid bij SNS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters vraagt donderdag een bekrachtiging van de Ondernemingskamer van het oordeel dat er sprake was van wanbeleid bij SNS. Een dergelijke kwalificatie van de Ondernemingskamer kan volgens de belangenbehartiger dienen als opmaat naar compensatie van gedupeerde beleggers. Volgens de VEB blijkt uit een vorig jaar verschenen onderzoek "hoe slecht de onderneming werd geleid, hoe risicovolle buitenlandse avonturen werden aangegaan zonder dat de noodzakelijke expertise aanwezig was, hoe krakkemikkig de risicobeheersing en interne controle functioneerde en hoe ondermaats de informatievoorziening was aan beleggers". In 2013 onteigende de Nederlandse Staat SNS. Aandeelhouders bleven met lege handen achter. Bij de Hoge Raad is een schadeloosstellingsprocedure inzake SNS gaande. Deze ziet uitsluitend op de schadeloosstelling van aandeel- en obligatiehouders per datum van de onteigening, 1 februari 2013. De grote waardevermindering van het aandeel SNS heeft evenwel plaatsgevonden in de periode daaraan voorafgaand, aldus de VEB. Bron: ABM Financial News

