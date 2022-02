Orange ziet resultaat licht dalen ondanks iets hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Orange heeft in 2021 een iets lager resultaat behaald, ondanks een licht gestegen omzet. Dit bleek donderdagochtend uit de jaarcijfers van de Franse telecomspeler. Voor 2022 verwacht het telecombedrijf een kleine groei. Orange realiseerde een omzet van 42,5 miljard euro, een stijging met 0,8 procent op vergelijkbare basis. De EBITDA na leases daalde dan weer een half procent tot 12,6 miljard. Dit is in lijn met de eigen verwachtingen van het bedrijf. Onderdaan de resultatenrekening werd een nettowinst van 778 miljoen euro geboekt. Voor 2022 rekent de telecomgroep op een groei van de EBITDA na leases met 2,5 tot 3,0 procent. De kapitaalinvesteringen zullen maximaal 7,4 miljard bedragen. Dat is iets minder dan de 7,7 miljard in 2021. Bron: ABM Financial News

