'Solide resultaten CM.com'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in 2021 solide resultaten geboekt. Dit stelde analist Charles Brennan van Jefferies donderdagochtend. De 237 miljoen euro omzet kwam, zoals door CM.com voorspeld, aan de bovenkant van de verwachting van 220 tot 240 miljoen euro uit. Door oplopende kosten werd de EBITDA evenwel gedrukt, zag Brennan, waar hij zelf had gerekend op een break-even. De kosten stegen harder dan de brutowinst. De analist denkt dat verbetering op dit vlak nodig is om de koers hoger te krijgen. CM.com denkt dit jaar met ongeveer 30 procent te groeien, wat in lijn is met de groeiraming van Jefferies. De zakenbank heeft een Houden advies met een koersdoel van 32,00 euro. Bron: ABM Financial News

