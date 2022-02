Nestle boekt omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft in heel 2021 meer omzet geboekt, maar voorziet een vertraging van de omzetgroei in het lopende jaar. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de Zwitserse voedselgigant. CEO Mark Schneider sprak donderdag in een toelichting van een sterke autonome groei, waarbij het bedrijf aan marktaandeel won. Nestlé wist volgens de topman de impact van de buitengewone kosteninflatie te beperken door een strikt beheer van de kosten en het verhogen van de prijzen. De Zwitserse voedingsmiddelen en drankengigant boekte in het afgelopen jaar een 7,5 procent hogere omzet op autonome basis, voor 2 procent te danken aan hogere prijzen. Nestlé mikte op een groei van 6 tot 7 procent. De groei was te danken aan onder meer aanhoudend momentum in winkelverkopen, een stabiel herstel van het segment buiten-de-deur, toegenomen prijzen en een stijging van het marktaandeel. Op gerapporteerde basis steeg de omzet met 3,3 procent tot 87,1 miljard Zwitserse frank. Negatieve wisselkoerseffecten drukten voor 1,3 procent op de omzet. Desinvesteringen hadden bovendien een negatieve impact van 2,9 procent. De onderliggende operationele marge bedroeg 17,4 procent, hetgeen een daling betekende van 30 basispunten. Vooral een herstructurering bij Wyeth drukte op de marge. Nestlé mikte voorafgaand aan de cijfers ook op een marge van 17,5 procent. De onderliggende winst per aandeel steeg met 5,8 procent in constante valuta en met 5,1 procent op gerapporteerde basis tot 4,42 frank. De winst per aandeel steeg met 41,1 procent tot 6,06 frank, vooral als gevolg van de verkoop van de aandelen L'Oréal. De vrije kasstroom liep met 14,9 procent terug tot 8,7 miljard frank. Nestlé wil een dividend voorstellen van 2,80 frank per aandeel, hetgeen een verhoging van 5 cent betekent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf verhoogt al 27 jaar op rij het dividend. Afgelopen jaar gaf Nestlé 13,9 miljard frank terug aan aandeelhouders in de vorm van dividend en inkoopprogramma's van eigen aandelen. Outlook Nestlé verwacht voor het lopende jaar een autonome omzetgroei van circa 5 procent en een onderliggende operationele marge van 17,0 tot 17,5 procent. De onderliggende winst per aandeel tegen constante wisselkoersen zal naar verwachting ook stijgen. Op middellange termijn mikt Nestlé op een duurzame omzetgroei van circa 5 procent en een bescheiden verbetering van de operationele marge. Bron: ABM Financial News

