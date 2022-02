Commerzbank boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Commerzbank AG

(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank heeft vorig jaar weer winst geboekt, na het miljardenverlies een jaar eerder, ondanks reorganisatiekosten. Dat maakte de Duitse bank donderdag bekend. De nettowinst kwam op 430 miljoen euro, tegen een verlies van 2,9 miljard euro een jaar eerder. De bank had hoge eenmalige kosten van bijna 2 miljard euro. De inkomsten stegen van 8,2 miljard naar 8,5 miljard euro en de risicokosten daalden sterk, van 1,7 miljard euro in 2020 naar 570 miljoen euro. Het operationeel resultaat verbeterde van 233 miljoen euro negatief in 2020 naar 1,2 miljard euro positief. Outlook De bank verwacht dit jaar een nettowinst van meer dan 1 miljard euro te halen en wil ook dividend gaan uitkeren, ter waarde van 30 tot 50 procent van de winst. Bron: ABM Financial News

