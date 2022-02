AEX vermoedelijk lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,0 procent.

Woensdag wist de AEX index nog een behoorlijk teleurstellende marktreactie op de cijfers van Ahold van zich af te schudden en de hoofdindex sloot een half procent hoger op 758,92 punten.

De spanningen aan de grens van Oekraïne en de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve lieten woensdag hun sporen na op de olie- en obligatiemarkten.

Na Russische uitspraken over het terugtrekken van een deel van de troepen, daalde de Amerikaanse olie-future kort na het middaguur in een streep van 95 naar 90 dollar, om daarna weer grotendeels te herstellen naar ongeveer 93,50 dollar. Op dagbasis won de future zelfs 1,7 procent.

Nervositeit over een mogelijke inval in Oekraïne kreeg woensdag ook op Wall Street toch weer de overhand en de aandelenmarkten begonnen weg te glijden, tot de vrijgave van de notulen van de Fed voor een omslag zorgde.

Uit deze notulen bleek dat leden van de Federal Reserve tijdens de bijeenkomst spraken over een versneld tijdschema voor het verhogen van de rente, vanwege een toenemend ongemak over de hoge inflatie, te beginnen in maart. Hoewel de notulen niet leken af te wijken van eerdere commentaren van de Fed, leek de markt opgelucht dat de functionarissen niet nog 'agressiever' waren, merkten analisten op.

In een reactie op de notulen daalde het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen met krap 6 basispunten naar 1,99 procent. De hoofdindices op Wall Street sloten uiteindelijk bijna onveranderd.

Nabeurs versloeg de Amerikaanse maaltijdbezorger Doordash, concurrent van Grubhub waarvan het Nederlandse Just Eat Takeaway eigenaar is, de verwachtingen over het afgelopen kwartaal royaal. Het aandeel is sinds eind vorig jaar ruimschoots gehalveerd, maar in de elektronische handel nabeurs staat er een stijging van 28 procent op de borden, na een verlies van 7 procent in de reguliere sessie.

De Aziatische aandelenmarkten noteren vanochtend verdeeld en blijven overwegend dichtbij huis.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

NN Group genereerde in de tweede helft van 2021 fors meer kapitaal dan een jaar eerder, dankzij groei en sterke resultaten en is van plan voor 1 miljard euro eigen aandelen in te kopen dit jaar.

In 2021 steeg de omzet van BAM van 6,8 miljard naar 7,3 miljard euro. De analistenconsensus rekende op 7,2 miljard euro. De aangepaste EBITDA kwam in 2021 uit op 278,4 miljoen euro en de marge op 3,8 procent. BAM rekende zelf op een marge van circa 3,5 procent, maar analisten gingen al uit van 3,9 procent.

De netto-omzet van Arcadis steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 8 procent naar 652 miljoen euro, of met 4,0 procent autonoom, terwijl de operationele EBITA met 11 procent in de lift zat, naar 70 miljoen euro. De marge steeg daarbij van 10,4 procent naar 10,7 procent.

CM.com behaalde in 2021 een jaaromzet van 237,0 miljoen euro, 67 procent meer dan in 2020. Bij de cijfers over het derde kwartaal verhoogde het bedrijf de omzetverwachting van 205 tot 225 miljoen euro naar 220 tot 240 miljoen euro omzet, om in december vervolgens aan te geven dat het aan de bovenkant van die bandbreedte zou uitkomen.

Ordina zag in het vierde kwartaal van 2021 de omzet en de resultaten oplopen en kondigde tevens een aandeleninkooppprogramma aan.

IMCD tekende een overeenkomst voor de overname van Quelaris Internacional, een distributeur van grondstoffen in Latijns-Amerika.

Unibail-Rodamco-Westfield rondde de verkoop van een belang van 45 procent in Westfield Carré Sénart af.

Jefferies gaf koopadviezen af voor ASML en ASMI.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.475,01 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 34.934,27 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 14.124,09 punten.