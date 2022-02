Meer omzet en resultaat voor Ordina Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet en de resultaten zien oplopen en kondigde tevens een aandeleninkooppprogramma aan. Dit maakte het IT-bedrijf donderdag voorbeurs bekend. De omzet over de verslagperiode kwam uit op 104,9 miljoen euro, 12,0 procent meer dan de omzet in het vierde kwartaal van 2020, bij een operationeel resultaat (EBITDA) van 14,5 miljoen euro tegen 12,2 miljoen een jaar eerder. De marge kwam daarbij uit op 13,9 procent tegen 13,1 procent in het vierde kwartaal van 2020. De omzet in Nederland, nog altijd de belangrijkste regio voor het bedrijf, liep in het laatste kwartaal van 2021 met 12,2 procent op naar 70,1 miljoen, terwijl de omzet in België en Luxemburg met 11,5 procent steeg naar 33,9 miljoen euro. In heel 2021 steeg de omzet met 6,8 procent naar 394,5 miljoen euro. De EBITDA ging van 46,4 miljoen naar 50,2 miljoen euro en de marge steeg van 12,6 naar 12,7 procent. Netto verdiende Ordina afgelopen jaar 24,6 miljoen euro. Dat was in 2020 22,3 miljoen euro. De nettokaspositie bedroeg afgelopen december 43,6 miljoen euro en de vrije kasstroom kwam in 2021 uit op 27,6 miljoen euro. Aandeleninkoop Het bedrijf kondigde donderdag een aandeleninkoopprogramma aan van maximaal 15 miljoen euro. Het bedrijf voerde donderdag aan dat de kaspositie en de vooruitzichten dit toelaten. Ordina wil het programma op 1 mei van dit jaar van start laten gaan en verwacht er ongeveer drie maanden voor nodig te hebben dit af te ronden. Dividend Ordina wil over 2020 een dividend uitkeren van 15,8 eurocent per aandeel, ofwel 60 procent van de winst. Het aandeel Ordina sloot woensdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 4,47 euro. Bron: ABM Financial News

