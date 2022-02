NN Group genereert fors meer kapitaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft in de tweede helft van 2021 fors meer kapitaal gegenereerd dan een jaar eerder, dankzij groei en sterke resultaten en is van plan voor 1 miljard euro eigen aandelen in te kopen dit jaar. Dat maakte de verzekeraar donderdagochtend bekend. Het gegenereerde operationele kapitaal steeg van 450 miljoen naar 804 miljoen euro. Over het hele jaar kwam er 1,58 miljard euro kapitaal bij door de operationele activiteiten. Een jaar eerder was dit nog 993 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op 678 miljoen euro aan kapitaalaanwas voor de tweede helft van het jaar. Volgens CEO David Knibbe van NN Group droegen de pandemie, de onrust op de financiële markten en de bewijzen van klimaatverandering in het extreme weer in de zomer van 2021 bij aan de vraag naar inkomensproducten, omdat het bewustzijn van risico's en kwetsbaarheid toeneemt. Het operationele resultaat daalde van 963 miljoen naar 917 miljoen euro, maar liet over heel 2021 nog een plus zien van 8 procent. Hier hadden analisten in doorsnee een iets hoger resultaat van 929 miljoen euro voorspeld. De nettowinst steeg fors, van 1,32 miljard naar 1,86 miljard euro. Over het hele jaar ging de winst van 1,90 miljard naar 3,28 miljard euro. De kaspositie verbeterde hierdoor van 1,53 miljard naar 2,00 miljard euro. De solvabiliteit noteerde eind december op 213 procent. Dat is 4 procentpunt meer dan eind juni 2021. Dividend en aandeleninkoop NN Group stelt een slotdividend voor van 1,56 euro per aandeel waardoor het dividend over 2021 op 2,49 euro komt, 7 procent meer dan een jaar eerder. In eerste instantie wordt daarnaast in het komende jaar voor 250 miljoen euro aan aandelen ingekocht, zoals gebruikelijk. Daarna zal nog eens voor 750 miljoen euro worden ingekocht, na afronding van de verkoop van NN Investment Partners aan Goldman Sachs, wat het totaal op 1 miljard euro brengt. Bron: ABM Financial News

