Arcadis ziet resultaten aantrekken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en het bedrijfsresultaat zien oplopen. Dat bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers over het vierde kwartaal van het advies- en ingenieursbureau. De netto-omzet steeg op jaarbasis met 8 procent naar 652 miljoen euro, of met 4,0 procent autonoom, terwijl de operationele EBITA met 11 procent in de lift zat, naar 70 miljoen euro. De marge steeg daarbij van 10,4 procent naar 10,7 procent. Topman Peter Oosterveer benadrukte in een toelichting de sterke vrije kasstroom van de onderneming. Deze steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 124 naar 129 miljoen euro. Arcadis stelt naast een regulier dividend van 0,70 euro, ten opzichte van 0,60 euro een jaar eerder, een speciaal dividend voor van 0,60 euro per aandeel, te betalen in contanten. Eind december had Arcadis een orderportefeuille ter waarde van 2,2 miljard euro, ten opzichte van 2,1 miljard euro een kwartaal eerder. De nettoschuld daalde aan het eind van het vierde kwartaal naar 168 miljoen euro, van 330 miljoen een jaar eerder. Een outlook werd niet afgegeven. Eerder gaf de onderneming aan voor 2023 te mikken op een omzetgroei van circa 5 procent. Voor de EBITA-marge wordt gemikt op een niveau van meer dan 10 procent in 2023. Bron: ABM Financial News

