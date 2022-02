BAM haalt eigen margedoel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in 2021 meer omzet gerealiseerd en de eigen margedoelstelling ruim gehaald. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van de bouwer. "Goede progressie", zei CEO Ruud Joosten in een toelichting. In 2021 steeg de omzet van BAM van 6,8 miljard naar 7,3 miljard euro. De analistenconsensus rekende op 7,2 miljard euro. De aangepaste EBITDA kwam in 2021 uit op 278,4 miljoen euro en de marge op 3,8 procent. BAM rekende zelf op een marge van circa 3,5 procent, maar analisten gingen al uit van 3,9 procent. Netto verdiende het bouwbedrijf 18 miljoen euro, minder dan de ruim 58 miljoen euro die de analisten hadden voorzien. De bouwer noemde een non-cash achtergestelde belastinglast van 34 miljoen euro en 49 miljoen euro aan bijzondere waardeverminderingen als reden. BAM keert geen dividend uit. Het orderboek stond eind 2021 op 13,2 miljard euro. Er zat 1,3 miljoen euro in kas. Volgens de analisten zou het orderboek zijn uitgekomen op net geen 13 miljard euro en zou er 891 miljoen euro in kas hebben gezeten. De zogeheten handelswerkkapitaal-efficiency kwam uit op 16,9 procent negatief. Dat was een jaar eerder 13,9 procent negatief. Outlook Voor 2022 verwacht BAM een verdere margeverbetering. "BAM boekt goede voortgang met de uitvoering van de nieuwe strategie, met continue aandacht voor herstructurering van de portefeuille, risicovermindering en het creëren van een duurzaam platform voor toekomstige groei", stelde de bouwer. Bron: ABM Financial News

