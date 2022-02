IMCD neemt Lantijns-Amerikaanse Quelaris over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Quelaris Internacional, een distributeur van grondstoffen in Latijns-Amerika. Dat maakte de Nederlandse distributeur van chemicaliën en ingrediënten donderdagochtend bekend, zonder financiële details te geven. "Na de overname van Andes Chemical negen maanden geleden, zal de aankoop van Quelaris het aanbod en de positie van IMCD in het noorden van Latijns-Amerika versterken", aldus IMCD. Quelaris boekte in 2021 nog een omzet van 52 miljoen dollar en is actief in 14 landen in Latijns-Amerika. IMCD krijgt er met de overname 46 werknemers bij. De afronding van de deal wordt in maart verwacht. Bron: ABM Financial News

