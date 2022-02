Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na de notulen van de Federal Reserve en de aanhoudende spanningen om Oekraïne.

IG voorziet een openingsverlies van 84 punten voor de Duitse DAX, een min van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten.

De spanningen in Oost-Europa blijven op het sentiment bleven wegen. De Russische president Vladimir Poetin zei dinsdag dat Moskou enkele troepen van de Oekraïense grens had teruggetrokken, maar Europese en Amerikaanse functionarissen meldden daar geen bewijs van gezien te hebben. De Amerikaanse president Joe Biden zei dat een invasie "duidelijk mogelijk" blijft.

Bovendien werden de websites van het Oekraïense ministerie van defensie en de online diensten van twee staatsbanken verstoord door vermoedelijke cyberaanvallen vanuit Rusland.

"De risicobereidheid is tot op zekere hoogte hersteld, nadat Wall Street dinsdag na drie dagen lager gesloten te zijn weer hoger sloot", aldus analisten van IG. "Tekenen van op z'n minst een kleine terugtrekking van Russische troepen hielpen het sentiment, wat een boost gaf aan indices in Europa en de VS, wat zich doorzette in de Aziatische handelssessie", zeiden ze.

In het Verenigd Koninkrijk kwamen vandaag de consumenten- en producentenprijzen over januari naar buiten en die lieten allebei een sterkere stijging zien dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan voorzien en zag de winstgevendheid onderliggend dan ook harder aantrekken. Het aandeel daalde circa 7,0 procent, omdat Ahold zich terughoudend uitliet over de winstontwikkeling in 2022.

Heineken heeft in 2021 de bierverkoop zien oplopen en presteerde beter dan verwacht, maar klonk voor de toekomst voorzichtig, aldus analisten. Het aandeel won bijna 2,0 procent.



In Brussel blonk het aandeel Umicore uit met een koerswinst van circa 5,0 procent. Het bedrijf kwam vanochtend met recordcijfers voor 2021. Umicore gaf geen concrete outlook af. Zowel de hoge resultaten als het uitblijven van een outlook was voor analisten geen verrassing.

In Frankfurt won MTU Aero Engines bijna 5 procent, Fesenius steeg ruim 2,0 procent, terwijl Continental ruim 4,5 procent daalde en Deutsche Post circa 2,5 procent lager noteerde.

In Parijs sloot Unibail-Rodamco-Westifield circa 4,5 procent hoger, ArcelorMittal steeg ruim 3 procent, terwijl Capgemini ruim 3 procent verloor. Société Générale noteerde circa 2,5 procent lager.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

Wall Street is woensdag verdeeld gesloten, nadat de markt herstelde van eerdere verliezen na publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed.

De tweede helft van de handelsdag stond in het teken van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat leden van de Federal Reserve tijdens de bijeenkomst spraken over een versneld tijdschema voor het verhogen van de rente spraken, vanwege een toenemend ongemak over de hoge inflatie, te beginnen in maart.

"Vergeleken met de omstandigheden in 2015, toen het beleidscomité voor het laatst zijn monetaire beleid verkrapte, zijn de vooruitzichten voor economische groei nu sterker, is sprake van een aanzienlijk hogere inflatie en is tevens sprake van een opmerkelijk krappere arbeidsmarkt", zo bleek uit de notulen.

Daarom suggereerden de meeste deelnemers dat een sneller tempo van verhogingen waarschijnlijk is gerechtvaardigd, luidde het oordeel. Uit de notulen bleek ook dat functionarissen uitgebreid spraken over het tempo waarop later dit jaar een begonnen zal worden met het afbouwen van de activaportefeuille van 9 biljoen dollar, hoewel daarover geen concreet besluit werd genomen. Tevens bleek dat een paar functionarissen als voor maart wilden stoppen met het opkopen van activa.

Hoewel de notulen niet leken af te wijken van eerdere commentaren van de Fed, leek de markt opgelicht dat de functionarissen niet nog 'agressiever' waren, merkten analisten op.

Onzekerheid over de escalatie van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne trokken eerder op de dag het sentiment nog onderuit.

De Russische president Vladimir Poetin zei dinsdag dat Moskou enkele troepen van de Oekraïense grens had teruggetrokken, maar Europese en Amerikaanse functionarissen meldden daar geen bewijs van te zien.

"Poetin, Rusland en Oekraïne zijn momenteel duidelijk de drijvende krachten achter het marktsentiment", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Hoewel volgens hem sprake is van lichte opluchting, valt nog te bezien of dit van korte duur is of niet. "Elke nieuwe verklaring en elk beetje nieuws, zou de markten in beide richtingen kunnen duwen", voegde hij toe.

"Daarbij speelt op de achtergrond de inflatie, een gebrek aan vertrouwen in centrale banken om voorop te lopen, een niet-ordentelijk herstel van de wereldeconomie en de problemen met de toeleveringsketen en de consumentenvraag. Dat alles samen zorgt voor volatiliteit", zei marktanalist David Coombs van Rathbone Investment.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,4 procent. De marktindex daalde van 567,7 naar 537,0.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in januari op maandbasis met 3,8 procent gestegen, wat sterker was dan verwacht.

De importprijzen stegen in januari met 2,0 procent op maandbasis, terwijl de exportprijzen met 2,9 procent toenamen.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in januari sterker dan verwacht gegroeid. De productie-index steeg met 1,4 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in februari licht gedaald, net als een maand eerder gebeurde. De NAHB-huizenindex daalde van 83 in januari naar 82 in februari

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in december op maand- en jaarbasis gestegen met achtereenvolgens 2,1 procent en 10,5 procent.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,7 procent, ofwel 1,59 dollar, hoger op 93,66 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen woningbouwdata van januari en de Philadelphia Fed-index van februari, gevolgd door de wekelijkse steunaanvragen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Kraft Heinz overtrof de marktverwachtingen met zijn omzet en winst. Weliswaar leverde de verkoop van het kaasimperium van de Amerikaanse voedingsproducent een boekverlies op, maar de onderliggende winst en de omzet waren beter dan analisten hadden voorzien. Het aandeel steeg ruim 5,0 procent.

Het aandeel Upstart stijgt woensdag, nadat het bedrijf, dat geld uitleent met hulp van kunstmatige intelligentie, sterke resultaten publiceerde. Het aandeel won ruim 30,0 procent.

Roblox ging hard onderuit nabeurs dinsdag, na teleurstellende cijfers voor het platform voor social gaming. In de reguliere handel steeg het nog 7 procent, maar nabeurs bleken de verliezen te zijn opgelopen na de beursgang vorig jaar. Het aandeel noteerde circa 27,0 procent lager.

Garmin boekte in het vierde kwartaal meer omzet en denkt ook in 2022 te kunnen groeien. De winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 1,55 dollar, een daling van 10 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet gingen uit van een winstdaling tot 1,44 dollar per aandeel. Het aandeel daalde ongeveer 0,7 procent.

Airbnb boekte een recordomzet en stond ruim 4,0 procent hoger.

ViacomCBS gaat zichzelf Paramount Global noemen, om nadruk te leggen op de streamingdienst van die naam en het erfgoed van de honderd jaar oude filmstudio Paramount.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden verdeeld.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1357. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1387 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1377 op de borden.

