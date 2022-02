Nederlandse werkloosheid loopt verder terug

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is januari verder afgenomen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De werkloosheid daalde naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. In december was de werkloosheid nog 3,8 procent.

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9.000 per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in januari 2022 uit op 354.000. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 26.000 per maand toe tot 9,4 miljoen. De toename van het aantal werkenden was het grootst bij jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

UWV registreerde eind januari 193.000 lopende WW-uitkeringen.

Als eerder al aangegeven paste als gevolg van een nieuwe EU-verordening het CBS de manier waarop het de beroepsbevolking meet aan en publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van de nieuwe meetmethode. Met deze methode worden niet alleen meer werklozen, maar ook meer werkenden in beeld gebracht. Ook is het verschil tussen het aantal werklozen en het aantal WW-uitkeringen toegenomen.