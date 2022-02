Recordaantal gebruikers voor DoorDash Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Verwijzend naar een aanhoudende sterke vraag, rapporteerde DoorDash woensdag laat record op record: voor het totaal aantal bestellingen op kwartaalbasis, de bruto orderwaarde en een piek van meer dan 25 miljoen actieve gebruikers. "De vraag op onze marktplaats groeide in 2021 aanzienlijk en overtrof onze verwachtingen en de verwachtingen van velen die de duurzaamheid van de vraag in twijfel trokken toen restaurants weer opengingen", zei het bedrijf. De bruto-orderwaarde steeg in het vierde kwartaal tot 11,2 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 10,6 miljard dollar, op 369 miljoen bestellingen, wat meer was dan de 361 miljoen bestellingen waar analisten op rekenden. De omzet steeg van 970 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder naar 1,3 miljard dollar het afgelopen kwartaal. De maaltijdbezorger boekte een nettoverlies van 155 miljoen dollar, ofwel 0,45 dollar per aandeel, in vergelijking met een nettoverlies van 312 miljoen dollar, ofwel 2,67 dollar per aandeel, een jaar eerder. Analisten voorspelden een verlies van 92 miljoen dollar op een omzet van 1,3 miljard dollar. Over het hele boekjaar boekte het concern een nettoverlies van 468 miljoen dollar, ofwel 1,39 dollar per aandeel, op een omzet van 4,9 miljard dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal voorziet DoorDash een bruto-orderwaarde van 11,4 tot 111,8 miljard dollar een een aangepaste EBITDA van 0 tot 50 miljoen dollar. Voor het hele jaar verwacht het concern een bruto-orderwaarde van 48 tot 50 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 0 tot 500 miljoen dollar. Het aandeel DoorDash noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 27,1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

