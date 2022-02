Cisco Systems boekt hogere winst en omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Cisco Systems heeft het afgelopen kwartaal een hogere nettowinst en omzet geboekt. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maker van netwerkdiensten, videoconferentie-tools en beveiligingssoftware. CEO Chuck Robbins zei nog steeds een ongelooflijk sterke vraag te zien. "Onze robuuste ordersterkte, record orderboek en dubbelcijferige groei in jaarlijks terugkerende omzet stellen ons goed in staat om groei te realiseren", zei hij. Cisco boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,0 miljard dollar, ofwel 0,71 dollar per aandeel, in vergelijking met 2,5 miljard dollar, ofwel 0,60 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 0,84 dollar per aandeel, De omzet steeg van 12,0 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder, naar 12,7 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Het concern voorziet voor zijn gehele gebroken boekjaar een omzetgroei op jaarbasis van 5,5 tot 6,5 procent. De winst per aandeel wordt geraamd op 2,83 dollar tot 2,92 dollar per aandeel. Op aangepaste basis rekent het concern op winst van 3,41 tot 3,46 dollar per aandeel. Het aandeel Cisco Systems steeg woensdag in de elektronische handel nabeurs met 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

