Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 11 februari zijn gestegen met 1,1 miljoen vaten tot 411,5 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 1,3 miljoen vaten tot 247,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 1,6 miljoen vaten tot 120,3 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 85,3 procent. Dat was een week eerder nog 88,2 procent.

OPEC zei woensdag niet alleen te kunnen reageren op de stijgende vraag naar olie na jaren van onderinvesteringen. De VS hebben er bij het oliekartel op aangedrongen meer olie te produceren om de consumenten te verlichten, aangezien de prijzen zijn gestegen tot niveaus die sinds 2014 niet meer zijn gezien, uit angst dat Rusland binnenkort Oekraïne zal binnenvallen.

"Hebben we het gevoel dat we snel kunnen reageren? Ik denk het niet. We hebben niet genoeg geïnvesteerd" tijdens de pandemie", zei Bruno Itoua, de Congolese minister van olie, die ook de roterende president is van het kartel.

OPEC stemde eerder in met een geleidelijke verhoging van de olieproductie. Maar de meeste leden van het kartel zijn niet in staat om hun verplichtingen na te komen na jaren van onderinvesteringen, die werden verergerd door de coronaviruspandemie.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,7 procent, ofwel 1,59 dollar, hoger op 93,66 dollar op de New York Mercantile Exchange.