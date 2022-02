Fed-notulen wijzen op snellere renteverhogingen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Leden van de Federal Reserve spraken tijdens hun beleidsvergadering eind januari over een versneld tijdschema voor het verhogen van de rente, vanwege een toenemend ongemak over de hoge inflatie, te beginnen met een verwachte stijging in maart. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

"De meeste deelnemers concludeerden dat als de inflatie hoog blijft, een sneller tempo nodig is", zo bleek uit de notulen. De verwachting is onder de leden van de Amerikaanse centrale bank dat de inflatie in de loop van 2022 zal matigen. Vooralsnog zijn de inflatierisico's volgens de functionarissen opwaarts gericht.

"Vergeleken met de omstandigheden in 2015, toen het beleidscomité voor het laatst zijn monetaire beleid verkrapte, zijn de vooruitzichten voor economische groei nu sterker, is sprake van een aanzienlijk hogere inflatie en is tevens sprake van een opmerkelijk krappere arbeidsmarkt", aldus de notulen.

Daarom suggereerden de meeste deelnemers dat een sneller tempo van verhogingen waarschijnlijk gerechtvaardigd, luidde het oordeel.

Uit de notulen bleek ook dat functionarissen uitgebreid spraken over het tempo waarop later dit jaar een begonnen zal worden met het afbouwen van de activaportefeuille van 9 biljoen dollar. De stap is een andere manier voor de Fed om financiële voorwaarden aan te scherpen om de economie af te koelen. Dit leidde echter niet tot specifieke beslissingen over de inkrimping van de balans.

Daarnaast bleek uit de notulen dat een paar functionarissen al voor maart wilden stoppen met het opkopen van activa.

De Amerikaanse centrale bank handhaafde zoals verwacht eind januari de federal funds rate op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. De Fed sprak wel de intentie uit om halverwege maart de rente wel te verhogen.