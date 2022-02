Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 467,77 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 15.370,30 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.964,98 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.603,78 punten.

De spanningen in Oost-Europa blijven op het sentiment bleven wegen. De Russische president Vladimir Poetin zei dinsdag dat Moskou enkele troepen van de Oekraïense grens had teruggetrokken, maar Europese en Amerikaanse functionarissen meldden daar geen bewijs van gezien te hebben. De Amerikaanse president Joe Biden zei dat een invasie "duidelijk mogelijk" blijft.

Bovendien werden de websites van het Oekraïense ministerie van defensie en de online diensten van twee staatsbanken verstoord door vermoedelijke cyberaanvallen vanuit Rusland.

"De risicobereidheid is tot op zekere hoogte hersteld, nadat Wall Street dinsdag na drie dagen lager gesloten te zijn weer hoger sloot", aldus analisten van IG. "Tekenen van op z'n minst een kleine terugtrekking van Russische troepen hielpen het sentiment, wat een boost gaf aan indices in Europa en de VS, wat zich doorzette in de Aziatische handelssessie", zeiden ze.

In het Verenigd Koninkrijk kwamen vandaag de consumenten- en producentenprijzen over januari naar buiten en die lieten allebei een sterkere stijging zien dan verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1377. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1358 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1356 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,3 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan voorzien en zag de winstgevendheid onderliggend dan ook harder aantrekken. Het aandeel daalde circa 7,0 procent, omdat Ahold zich terughoudend uitliet over de winstontwikkeling in 2022.

Heineken heeft in 2021 de bierverkoop zien oplopen en presteerde beter dan verwacht, maar klonk voor de toekomst voorzichtig, aldus analisten. Het aandeel won bijna 2,0 procent.



In Brussel blonk het aandeel Umicore uit met een koerswinst van circa 5,0 procent. Het bedrijf kwam vanochtend met recordcijfers voor 2021. Umicore gaf geen concrete outlook af. Zowel de hoge resultaten als het uitblijven van een outlook was voor analisten geen verrassing.

In Frankfurt won MTU Aero Engines bijna 5 procent, Fesenius steeg ruim 2,0 procent, terwijl Continental ruim 4,5 procent daalde en Deutsche Post circa 2,5 procent lager noteerde.

In Parijs sloot Unibail-Rodamco-Westifield circa 4,5 procent hoger, ArcelorMittal steeg ruim 3 procent, terwijl Capgemini ruim 3 procent verloor. Société Générale noteerde circa 2,5 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 4.445,77 punten. De Dow Jones index daalde 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het rood.