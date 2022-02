AEX sluit hoger ondanks zeperd voor Ahold

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, ondanks dat de positieve omslag van dinsdag deels weer teniet werd gedaan door voorzichtigheid over de ontspanning aan de Oekraïense grens, terwijl ook het rentespook bleef rondwaren.

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 758,92 punten.

De positieve ommekeer van dinsdag kwam op het nieuws dat Rusland zijn troepenmacht deels zou hebben teruggetrokken, maar daar blijken woensdag nog geen bewijzen van en de markt is dan ook afwachtend, zei beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger.

Intussen bleef ook het inflatiespook rondwaren. Hierdoor werden bijvoorbeeld sterke cijfers voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen juist met argwaan ontvangen, omdat sterke consumptie wijst op een oververhitte economie, en dus meer reden voor de Fed om de rente sneller te verhogen.

Volgens Zwanenburg moet je door de wisselvallige consumptiecijfers heenkijken. "Het is een terugkeer naar een normaal consumptieniveau. Nadat sommige producten niet te koop waren door verstoringen van de aanvoerketens zie je vervolgens een rebound."

De notulen van de Federal Reserve moeten woensdagavond een indicatie geven van hoe breed de havikachtige mindset gedeeld wordt binnen de Fed. Zwanenburg denkt dat Powell toch meer een man van de kleine stapjes is en dat de vrees voor een snelle verhoging van de rente mogelijk overtrokken is. De markt prijst inmiddels zes renteverhogingen dit jaar in, maar als de groei dit jaar matigt, zouden dat er ook slechts vier kunnen zijn, denkt de beleggingsstrateeg.

De negatieve marktrentes in Europa zijn verdwenen, terwijl de Amerikaanse tienjarige Treasury weer op een top van meer dan 2 procent staat. Daarbij zie je ook dat de spreads op de staatsleningen van landen uit de periferie van de eurozone weer zijn gestegen, zoals van Italië. Voor de korte termijn ziet Zwanenburg overigens nog geen niet veel pijn uit de verwachte rentestijgingen, omdat niet alleen veel hypotheken maar ook veel staatsschuld voor langere tijd is geherfinancierd tegen zeer lage rentes.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,1377. De olieprijs steeg weer sterk, met zo'n 3 procent tot 94,92 dollar voor een vat WTI-olie in maart en bijna 96 dollar voor Brent-olie voor april. Vanmiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden te zijn gestegen met ruim 1 miljoen vaten, maar dit kon de olieprijs niet drukken.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen droeg Ahold Delhaize de rode lantaarn met een min van 7,1 procent. Volgens analisten is de grootgrutter terughoudend over de winstontwikkeling dit jaar. De winst per aandeel kan tot 5 procent dalen, denkt Ahold Delhaize zelf, waar de analistenconsensus rekende op een daling van slechts 1,4 procent.

Volgens Zwanenburg waren de cijfers van Ahold Delhaize prima en lijkt de koersreactie dan ook wat overdreven. Wel ziet de vermogensbeheerder dat supermarkten door de hoge inflatie margedruk gaan voelen, omdat anders klanten weglopen naar een goedkopere concurrent en een prijsoorlog dreigt. Consumentengerelateerde aandelen zijn daarom niet zijn focus op dit moment.

Adyen steeg juist 3,8 procent na een koopadvies van Deutsche Bank. Volgens Deutsche Bank zijn de zorgen onder beleggers omtrent meer concurrentie en een aanhoudende groeivertraging in de markt waarin Adyen opereert, niet terecht.

Heineken won 1,8 procent na resultaten. De brouwer heeft in 2021 de bierverkoop zien stijgen en presteerde beter dan verwacht. Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 15,6 procent in 2021. Nu de onzekerheid is toegenomen wil Heineken later dit jaar de marge-outlook bijschaven. En volgens Degroof Petercam is dit laatste waar analisten wat zorgen over hebben.

Koploper in de hoofdindex was Unibail-Rodamco-Westfield met een koerswinst van 4,5 procent.

In de AMX werden de cijfers van Alfen beloond met een plus van 13,5 procent. Het bedrijf zag in 2021 de omzet flink stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. En ook voor het lopende jaar wordt meer omzet verwacht. Alfen mikt op een omzet van 330 tot 370 miljoen euro, nadat in 2021 de teller stokte op 250 miljoen euro. Kempen gaf een koopadvies af voor Alfen.

Vopak leverde juist 4,5 procent in, ondanks dat het tankopslagbedrijf de omzet en de resultaten in het vierde kwartaal van 2021 verder zag oplopen. De bezettingsgraad daalde van 90 naar 88 procent. Vopak sprak van "zwakke" marktomstandigheden voor olie en chemische producten in Nederland en Singapore. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel met 7 euro naar 45,00 euro.

Fagron werd 4,0 procent goedkoper.

Onder de kleinere aandelen won Wereldhave 5,0 procent en het lokaal genoteerde MotorK steeg zelfs 8,3 procent. In 2021 steeg de omzet van de beursnieuweling met 43 procent naar 27,6 miljoen euro, waarmee MotorK beter presteerde dan de outlook.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden lager, rond het sluiten van de beurs in Amsterdam. De S&P500 daalde 0,7 procent.