Beursblik: Fugro boekt vooruitgang

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het vierde kwartaal van 2021 waarschijnlijk een licht hoger aangepast bedrijfsresultaat geboekt op een hogere omzet. Dit is de verwachting van analist Quirijn Mulder van ING.

De analist voorziet een aangepaste EBITDA van 38 miljoen euro, in vergelijking met 33 miljoen euro een jaar eerder, op een omzet van 351 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de omzet in het vierde kwartaal 330 miljoen euro.

De consensus mikt voor het aangepaste resultaat op 36 miljoen euro op een omzet van 345 miljoen euro.

Mulder verwacht dat de cijfers een verder herstel zullen laten zien ten opzichte van het moeilijke jaar 2020. Het is volgens de analist tevens belangrijk dat Fugro laat zien op de goede weg te zitten richting zijn doelstellingen voor 2022. Autonome omzetgroei moet voor betere marges zorgen.

In de tweede helft van 2021 raakte de coronacrisis Fugro vooral in het Verre Oosten. ING is benieuwd hoe de situatie nu is.

Mulder hoopt ook te horen dat er een structurele verbetering van de landactiviteiten in de VS plaatsvindt.

"Ondertussen zijn de signalen uit de olie- en gasindustrie hoopgevend, wat met name potentie biedt in het Midden-Oosten, waar we de afgelopen maanden een toename in activiteit hebben gezien", zei Mulder.

Voor het hele boekjaar rekent de markt op een aangepast EBITDA-resultaat van 167 miljoen euro op een omzet van 1,4 miljard euro. Daarmee zou Fugro het net iets beter hebben gedaan dan in 2020.

Daarbij rekent de markt op een omzet voor de Marine-divisie van 968 miljoen euro, terwijl de Land-divisie volgens de ramingen waarschijnlijk goed was voor een omzet van 428 miljoen euro,

Eind oktober, tijdens de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal, herhaalde Fugro de outlook voor 2021, waarbij de bodemonderzoeker uitgaat van omzetgroei in combinatie met een bescheiden margeverbetering en een vrije kasstroom die break even is.

Voor de middellange termijn, tot en met 2024, mikt de bodemonderzoeker op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent.

ING hanteert een Koopadvies voor Fugro met een koersdoel van 10,90 euro. Vrijdag opent de bodemonderzoeker de boeken.