Openingsindicatie Wall Street lichtrood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet, na de winsten van dinsdagavond.



De olieprijzen stijgen weer en beleggers wachten op de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve in januari, terwijl ze met een schuin oog de spanningen aan de Oekraïense grens in de gaten houden.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de start van de handel 0,3 procent in het rood.

Onzekerheid over escalatie van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne en over de snelheid waarmee de Fed de rente gaat verhogen heeft geleid tot volatielere markten.

Vladimir Poetin zei dinsdag dat Moskou een deel van zijn troepen heeft teruggetrokken van de Oekraïense grens, maar volgens waarnemers uit de EU en de VS is er geen bewijs van een significante afbouw van de troepenmacht. Een invastie blijft "duidelijk mogelijk", zei de Amerikaanse president Joe Biden.

"Poetin en Rusland sturen duidelijk de markt met een kleine opluchtingsrally, maar het staat nog te bezien of dat standhoudt of niet", zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Elke nieuwe uitspraak, elk brokje nieuws kan de markt beide kanten op duwen."



De notulen van de Fed kunnen woensdagavond inzicht bieden in het debat over het pad van de renteverhogingen. Vorige maand versnelde de inflatie in Amerika tot 7,5 procent, een niveau dat vier decennia niet werd vertoond. Dit versterkt de verwachting dat de Fed mogelijk sneller en agressiever te werk zal gaan bij het verhogen van de rente.

"Er is een achtergrond van inflatie, gebrek aan vertrouwen dat centrale banken de zaken onder controle hebben, een rommelig herstel van de wereldeconomie en de aanvoerlijnen en consumptie, en dat zorgt samen voor volatiliteit", zei David Coombs van Rathbone Investment Management.

Een mogelijke escalatie tussen Rusland en Oekraïne is de "kers op de taart¨", volgens Coombs, die de fragiele oliemarkt dreigt te verstoren, wat waarschijnlijk zal leiden tot meer inflatiedruk.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn in januari sterk opgeveerd, na de daling in december, zoals ook werd verwacht. De plus van 3,8 procent was sterker dan de 2,1 procent die analisten hadden voorzien, terwijl de daling van december nog wat sterker uitviel dan eerder gemeld.



De importprijzen lager in januari 2 procent hoger dan in december, toen ze iets daalden, met 0,4 procent. De stijging was sterker dan de verwachte 1,2 procent.

In China neemt de inflatiedruk af. In januari stegen de producentenprijzen met 9,1 procent, tegen 10,3 procent in december, dankzij lagere prijzen voor steenkool en staal.

De olieprijs steeg. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 1,3 procent tot 93,27 dollar. Brent-olie voor april werd 1,5 procent duurder op 94,69 dollar

De euro/dollar noteerde op 1,1364. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1359 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Kraft Heinz overtrof de marktverwachtingen met zijn omzet en winst. Weliswaar leverde de verkoop van het kaasimperium van de Amerikaanse voedingsproducent een boekverlies op, maar de onderliggende winst en de omzet waren beter dan analisten hadden voorzien. Het aandeel lijkt 2 procent hoger te openen.

Het aandeel Upstart stijgt woensdag, nadat het bedrijf, dat geld uitleent met hulp van kunstmatige intelligentie, sterke resultaten publiceerde. Het aandeel won 19 procent in de handel voorbeurs.

Roblox ging hard onderuit nabeurs dinsdag, na teleurstellende cijfers voor het platform voor social gaming. In de reguliere handel steeg het nog 7 procent, maar nabeurs bleken de verliezen te zijn opgelopen na de beursgang vorig jaar. Het aandeel staat 20 procent lager in de elektronische handel.

Garmin boekte in het vierde kwartaal meer omzet en denkt ook in 2022 te kunnen groeien. De winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 1,55 dollar, een daling van 10 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet gingen uit van een winstdaling tot 1,44 dollar per aandeel. Het aandeel lijkt ruim 2 procent lager te openen.

Airbnb boekte een recordomzet en stond 2 procent hoger.

ViacomCBS gaat zichzelf Paramount Global noemen, om nadruk te leggen op de streamingdienst van die naam en het erfgoed van de honderd jaar oude filmstudio Paramount.

Nabeurs volgen Cisco Systems, American International Group en Nvidia met resultaten.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P500-index steeg 1,58 procent naar 4,471,07 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 2,53 procent tot 14.139,76 punten. De Dow Jones-index sloot 1,22 procent hoger op 34.988,84 punten.