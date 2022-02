Update: BAM haalt eigen margedoel

@Jan de Vakman

Waar je aan voorbij gaat is dat BAM discussies heeft over de afsluitdijk en zeesluis. Die probleemgevallen niet meegerekend zou de marge hoger liggen. Daarbij, of je nu een BAM of chipmaker aandeel koopt, de marge is al verrekend in het aandeel.



Ik ben een maand ingestapt in BAM en dit aandeel heeft mij tot dit moment +20,80% winst gebracht. En wanneer ik hem verkoop heb ik nog niet bepaald. Voor de langere termijn zie ik het als mooi aandeel op moment er met spoed woningen worden gebouwd.