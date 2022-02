'BAM haalt eigen margedoel ruim' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in 2021 meer omzet behaald. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensusverwachting die de bouwer opstelde. In 2021 behaalde BAM volgens de analisten een omzet van 7,2 miljard euro, tegen 6,8 miljard euro een jaar eerder. De aangepaste EBITDA wordt geschat op 282 miljoen euro en de marge op 3,9 procent. Daarmee zou de marge iets hoger uitvallen dan de circa 3,5 procent waarop BAM voor 2021 zegt te rekenen. Netto verdiende het bouwbedrijf volgens de analisten iets meer dan 58 miljoen euro. Het orderboek stond eind 2021 vermoedelijk op net geen 13 miljard euro. Er zat volgens de analisten 891 miljoen euro in kas. Na negen maanden in 2021 stond de teller voor de omzet op 5,4 miljard euro. BAM opent donderdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

