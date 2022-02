Garmin haalt eigen doelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Garmin heeft in het vierde kwartaal meer omzet geboekt en denkt ook in 2022 te kunnen groeien. Dat bleek woensdag uit de cijfers van de fabrikant van navigatie-apparatuur. De sectorgenoot van het Nederlandse TomTom boekte een 3 procent hoger omzet op jaarbasis van 1,39 miljard dollar. De brutomarge lag op 55,5 procent. Daarmee is de marge op jaarbasis wel met 3 procentpunt gedaald. De winst per aandeel kwam uit op 1,55 dollar, een daling van 10 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet gingen uit van een winstdaling tot 1,44 dollar per aandeel. Op Outdoor na boekten alle segmenten afgelopen kwartaal omzetgroei. Met 21 procent was de groei bij Auto het grootst. De jaaromzet van Garmin kwam uit op 4,98 miljard dollar, wat iets meer is dan de 4,95 miljard dollar waarop Garmin zelf had gerekend. De brutomarge bedroeg afgelopen jaar 58,0 procent en de winst per aandeel steeg van 5,14 naar 5,82 dollar. Garmin had gerekend op een marge van 58,2 procent met een winst per aandeel van 5,60 dollar. Outlook Voor 2022 mikt Garmin op een omzet die stijgt naar 5,5 miljard dollar met een brutomarge van 57,5 procent. De winst per aandeel schat de navigatiespecialist voor dit jaar in op 5,90 dollar. Bron: ABM Financial News

