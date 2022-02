Beursblik: Alfen verrast met sterke cijfers en outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Alfen is woensdag met erg sterke cijfers en outlook gekomen en dat jaagt de koers flink hoger. "Heel sterk", zo noemde analist Emmanuel Carlier van zakenbank Kempen de update van Alfen. De koerssprong komt na een periode waarin het aandeel flink onder druk stond, net als veel groei-aandelen. De zorgen over de toekomstige groei van Alfen zijn volgens Carlier vanochtend wel weggenomen. Alfen mikt voor dit jaar op een omzet van 330 tot 370 miljoen euro. Het midden van die bandbreedte is 14 procent hoger dan de analistenconsensus, aldus Carlier. Bij de IPO zei Alfen te mikken op een groei van 40 procent, wat in begin ook lukte, maar tijdens corona zakte de groei terug tot 30 procent. Met de nieuwe outlook is Alfen echter weer terug op die 40 procent, terwijl de markt nog rekent op 25 tot 30 procent. En de analist van Kempen denkt dat niet alleen de omzet zal stijgen, maar ook de winstgevendheid. De operationele kosten zullen net als de omzet stijgen, aldus Carlier, maar wel in een lager tempo. Al met al denkt de analist dat de consensus met circa 20 procent omhoog moet. "Dat verklaart waarom de koers zo hard omhoog gaat", zegt hij, terwijl hij ook wijst op de relatief hoge shortposities in het aandeel. Na de cijfers van vandaag besluit een deel van de shorters wellicht om hun positie te sluiten, denkt Carlier, die zelf sinds vandaag een koopadvies hanteert voor het aandeel. "De cijfers zijn dermate goed dat het sentiment gaat keren", vermoedt hij. Bron: ABM Financial News

