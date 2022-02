Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld en lijken voorlopig vrede te hebben met de huidige stand van zaken rondom Oekraïne.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 465,80 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 15.410,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens onveranderd met een stand van 6.976,72 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,3 procent naar 7.588,76 punten.

"De Europese beurzen herstellen wat van de verliezen eerder in de week als gevolg van de geopolitieke spanningen rond Oekraïne en Rusland", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Hewson heeft dit te maken met berichten dat Rusland een klein deel van zijn troepenmacht aan de grens van Oekraïne heeft teruggetrokken.

In het Verenigd Koninkrijk kwamen vandaag de consumenten- en producentenprijzen over januari naar buiten en die lieten allebei een sterkere stijging zien dan verwacht.

Olie noteerde woensdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het groen op 93,17 dollar, terwijl voor een april-future Brent 94,45 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1387. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1375 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1359 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan voorzien en zag de winstgevendheid onderliggend dan ook harder aantrekken. De koers van het aandeel noteerde 5,6 procent lager, omdat Ahold zich terughoudend uitliet over de winstontwikkeling in 2022.

Heineken heeft in 2021 de bierverkoop zien oplopen en presteerde beter dan verwacht, maar klonk voor de toekomst voorzichtig, aldus analisten. De koers van het aandeel steeg 1,9 procent.



In Brussel blonk het aandeel Umicore uit met een koerswinst van 6,5 procent. Het bedrijf kwam vanochtend met recordcijfers voor 2021. Umicore gaf geen concrete outlook af. Zowel de hoge resultaten als het uitblijven van een outlook was voor analisten geen verrassing.

Het beeld van de aandelen die deel uitmaken van de hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt was verdeeld. In Parijs waren de minnen in de minderheid en de verliezen bleven bescheiden. Het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste stijger met een koerswinst van 3,0 procent.

In Frankfurt liep de koers van het aandeel MTU Aero Engines met een winst van 2,2 procent het sterkst op. In tegenstelling tot Parijs was er hier wel sprake van stevig koersverlies, in dit geval voor het aandeel Delivery Hero waar 7,3 procent vanaf ging. Na eerder in de week al negatieve analistenrapporten te hebben ontvangen, verlaagde vandaag Deutsche Bank het koersdoel voor de maaltijdbezorger stevig. In Amsterdam won concurrent Just Eat Takeaway wel 0,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P500-index steeg dinsdag 1,6 procent naar 4.471,07 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 2,5 procent tot 14.139,76 punten. De Dow Jones-index sloot 1,2 procent hoger op 34.988,84 punten.