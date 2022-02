Beursblik: Heineken overtreft verwachtingen maar klinkt voorzichtig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in 2021 de winstverwachtingen keurig verslagen, maar de brouwer liet zich wel iets voorzichtiger uit over de toekomst. Dit concludeerden analisten van UBS woensdag. De winst in 2021 lag circa 5 procent hoger dan de consensus had verwacht. Positief noemde UBS dat de volumekrimp in Vietnam afneemt, hoewel die nog altijd ruim in de dubbele cijfers zit. En de groei in Brazilië van ruim 10 procent in het afgelopen kwartaal noemde de bank ook goed, gezien het tegenzittende weer. Voor 2022 rekent Heineken op een stabiele tot iets hogere operationele marge maar de margedoelstelling van 17 procent in 2023 wil de brouwer later dit jaar 'updaten', daarbij wijzend op de stijgende onzekerheid door de steeds hogere inflatie. UBS was bevreesd dat die voorzichtigere toon die Heineken aansloeg zijn weerslag zou hebben op de koersontwikkeling vandaag, maar die vrees bleek onterecht. Het aandeel wint 2,0 procent. UBS heeft een koopadvies met een koersdoel van 119,00 euro. Bron: ABM Financial News

