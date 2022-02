Valuta: euro omhoog in voorzichtig optimistische markt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag beduidend hoger ten opzichte van de dollar, nu de dreiging rondom Oekraïne lijkt te zijn verminderd met een troepenreductie aan Russische zijde. "Dat zorgde voor een lagere dollar, die aanvankelijk gewild was vanuit een behoefte aan een veilige munt met de perceptie in het achterhoofd dat Rusland nog wel eens militaire stappen richting Oekraïne zou kunnen nemen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Nu Moskou een relatief klein deel van de troepen heeft teruggeroepen, wordt dat gezien als een signaal van relatieve ontspanning", aldus Mevissen. Mevissen wees woensdag verder op een mild stemmende opmerking van de president van de Franse centrale bank Francois Villeroy de Galhau, die aangaf dat een verkrapping door de Europese Centrale Bank niet automatisch direct gevolgd hoeft te worden door een renteverhoging. Dit lijkt aan te sluiten op de nuanceringen van ECB-voorzitter Christine Lagarde begin vorige week, na het stevig ontvangen rentebesluit de week ervoor. In het Verenigd Koninkrijk kwamen vandaag de consumenten- en producentenprijzen over januari naar buiten en die lieten allebei een sterkere stijging zien dan verwacht. In de Verenigde Staten staan voor woensdag de detailhandelsverkopen, de importprijzen en de industriële productie over januari op de agenda, samen met de bedrijfsvoorraden over december, het vertrouwen van huizenbouwers over februari en de wekelijkse olievoorraden. Vanavond verschijnen de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve zoals deze zijn opgemaakt bij de meest recente beleidsvergadering. Wat Mevissen betreft ligt het accent op de importprijzen en de notulen. "Die laatste zullen zeer nauwkeurig worden nagelezen", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag. De euro noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 1,1378 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8392 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3561 dollar. Bron: ABM Financial News

