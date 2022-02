Ahold Delhaize lager op groen Damrak, Alfen 14,7% in de plus

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 759,39 punten.

"De Europese beurzen herstellen wat van de verliezen eerder in de week als gevolg van de geopolitieke spanningen rond Oekraïne en Rusland", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Hewson heeft dit te maken met berichten dat Rusland een klein deel van zijn troepenmacht aan de grens van Oekraïne heeft teruggetrokken.

"Het lijkt dat er nog altijd hoop is op een diplomatieke oplossing", zei Sam Stovall van CFRA.

"Hoewel dit geruststellende ontwikkelingen zijn, blijven beleggers toch terughoudend", zo ziet Hewson. "Dat is begrijpelijk omdat de berichten nog niet officieel zijn bevestigd. In de komende dagen moet blijken of deze daadwerkelijk kloppen."

De Europese beurzen staan als gevolg "voorzichtig hoger", zo concludeerde de analisten van CMC Markets.

Ook beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx ziet dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne als een donkere wolk boven de markt blijft hangen. "President Joe Biden zei gisteravond nog dat een aanval van de Russen nog steeds mogelijk is, aangezien er nog verscheidene aanvalstroepen bij de grens gestationeerd staan. Vladimir Putin gaf op zijn beurt aan geen oorlog te willen, maar het land houdt vast aan zijn eisen omtrent het potentiële NAVO-lidmaatschap van Oekraïne", aldus Blekemolen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1377. De olieprijzen stegen licht.

Vanavond verschijnen de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Inflatiecijfers uit China lieten een daling zien, maar die uit het Verenigd Koninkrijk liepen verder op, zo bleek vanochtend al.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen droeg Ahold Delhaize de rode lantaarn met een min van 4,9 procent. Volgens analisten is de grootgrutter terughoudend over de winstontwikkeling dit jaar. De winst per aandeel kan volgens de grootgrutter tot 5 procent dalen, waar de analistenconsensus rekening houdt met een daling van maar 1,4 procent.

Adyen steeg juist 3,7 procent na een koopadvies van Deutsche Bank. Volgens Deutsche Bank zijn de zorgen onder beleggers omtrent meer concurrentie en een aanhoudende groeivertraging in de markt waarin Adyen opereert, niet terecht.

Heineken won 1,4 procent na resultaten. De brouwer heeft in 2021 de bierverkoop zien stijgen en presteerde beter dan verwacht. Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 15,6 procent in 2021. Nu de onzekerheid echter duidelijk is toegenomen wil Heineken later dit jaar de marge-outlook bijschaven. En volgens Degroof Petercam is dit laatste waar analisten graag meer over willen weten.

In de AMX werden de cijfers van Alfen beloond met een plus van 14,7 procent. Het bedrijf zag in 2021 de omzet flink stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. En ook voor het lopende jaar wordt meer omzet verwacht. Alfen mikt op een omzet van 330 tot 370 miljoen euro, nadat in 2021 de teller stokte op 250 miljoen euro.

Vopak leverde juist 4,5 procent in, ondanks dat het tankopslagbedrijf de omzet en de resultaten in het vierde kwartaal van 2021 verder zag oplopen. De bezettingsgraad daalde van 90 naar 88 procent. Vopak sprak van "zwakke" marktomstandigheden voor olie en chemische producten in Nederland en Singapore. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel met 7 euro naar 45,00 euro.

Onder de kleinere aandelen won NX Filtration 3,7 procent en het lokaal genoteerde MotorK steeg zelfs 8,3 procent. In 2021 steeg de omzet van de beursnieuweling met 43 procent naar 27,6 miljoen euro, waarmee MotorK beter presteerde dan de outlook.