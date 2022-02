Beursblik: UBS verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor DSM verlaagd van 205,00 naar 190,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Zwitserse bank. In 2022 zal DSM volgens analist Andrew Scott van drie zaken profiteren. Allereerst zijn dat de vitamineprijzen. Daarnaast de verkoop van Materials, wat 4,8 miljard euro zou kunnen opleveren, en tot slot de pijplijn met innovaties. UBS rekent voor 2022 op een stijging van de EBITDA bij Nutrition met 9 procent. Dat loopt in 2023 terug naar een plus van 5 procent. De kosten voor kapitaal schat UBS echter hoger in, waardoor het koersdoel omlaag ging. Het aandeel DSM wint woensdag op een groen Damrak 1,2 procent op 164,00 euro. Bron: ABM Financial News

