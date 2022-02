Degroof Petercam verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 33,00 naar 35,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Frank Claassen verhoogde zijn ramingen voor de EBITDA met 22 voor 2022 en met 5 procent voor 2023, dankzij onder meer gunstige kunstmestprijzen. De huidige marktwaarde van het belang van 50 procent in Fertiglobe maakt al meer dan 70 procent van de marktkapitalisatie van OCI uit. "De waarde van de methanolactiviteiten is al meer dan de resterende 30 procent waard", aldus Claasen. "Dit betekent dat de waarde van de Nederlandse en Amerikaanse stikstofkunstmestfabrieken helemaal niet in de koers is verwerkt." Verder wees de analist op het nieuwe dividendbeleid van OCI, dat hij als aantrekkelijk bestempelt. Het aandeel OCI daalde woensdag licht tot 26,12 euro. Bron: ABM Financial News

