Beursblik: meevallende resultaten Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de tweede helft van 2021 een sterke omzet behaald, te danken aan een betere prijsmix, wat resulteerde in een beter dan verwachte operationele winst en marge. Dit zag analist Fernand de Boer van Degroof Petercam. De door Heineken afgegeven outlook voor 2022 van een stabiele tot iets hogere marge, kan volgens De Boer leiden tot opwaartse bijstellingen van de consensus met circa 5 procent, maar de brouwer liet ook weten later dit jaar de margedoelstelling voor 2023 te zullen 'updaten'. En op dit laatste zullen analisten zich volgens Degroof focussen. "De margedoelstelling van 17 procent in 2023 leek altijd een appeltje eitje, maar dat is niet langer zo", aldus de analist van Degroof. De Boer gaat zijn taxaties herzien, net als het koersdoel van 88,00 euro. Degroof heeft een Reduceren advies op Heineken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.