Beursblik: markt let op aandeleninkoop NN

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal donderdag de cijfers voor het tweede halfjaar presenteren en de voornaamste vraag die beleggers bezig houdt is hoeveel extra aandelen de verzekeraar zal gaan inkopen, bovenop de gebruikelijke 250 miljoen euro per jaar. Kepler Cheuvreux denkt dat er zeker voor 750 miljoen euro kan worden ingekocht, dus een half miljard meer dan normaal. Als dat in één jaar zou zijn, zou het contante rendement voor de aandeelhouder stijgen naar 10,4 procent, waarvan 5,2 procent dividend. Berenberg is nog optimistischer en denkt dat er bovenop de 250 miljoen euro nog 700 miljoen euro kan worden gespendeerd aan de inkoop van aandelen, die zoals bekend de winst per aandeel laat stijgen. Als dit over twee jaar zou worden verdeeld betekent dit 600 miljoen euro in 2022 en nog eens 600 miljoen in 2023. NN Group heeft het onderdeel Investment Partners verkocht, wat 1,7 miljard euro opleverde, dat gezien de sterke kaspositie deels kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Zowel Kepler Cheuvreux als Berenberg denkt dat NN Group dit jaar zo'n 1,5 miljard euro aan kapitaal genereerde, waarvan 0,8 miljard in de eerste helft en 0,7 miljard in de tweede helft van het jaar. De overstromingen in de zomer kostten zo'n 70 miljoen euro en verklaren het verschil. Berenberg ziet de verzekeraar steeds maar weer blijven presteren, terwijl ook de koers blijft stijgen, zodat het advies toch blijft steken op Houden. De solvabiliteit steeg sinds medio vorig jaar van 209 naar 215 procent, verwacht het analistenhuis. Bron: ABM Financial News

