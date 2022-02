Ahold Delhaize onderuit in licht hogere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de handel, koerste de AEX 0,3 procent hoger op 757,60 punten.

Onder de hoofdfondsen droeg Ahold Delhaize de rode lantaarn. Volgens analisten is de grootgrutter terughoudend over de winstontwikkeling dit jaar.

Adyen steeg juist 3,1 procent na een koopadvies van Deutsche Bank.

Heineken won 1,2 procent na resultaten. De brouwer heeft in 2021 de bierverkoop zien stijgen en presteerde beter dan verwacht. Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 15,6 procent in 2021. Nu de onzekerheid echter duidelijk is toegenomen wil Heineken later dit jaar de marge-outlook bijschaven.

In de AMX werden de cijfers van Alfen beloond met een plus van 12,4 procent. Het bedrijf zag in 2021 de omzet flink stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. En ook voor het lopende jaar wordt meer omzet verwacht. Alfen mikt op een omzet van 330 tot 370 miljoen euro, nadat in 2021 de teller stokte op 250 miljoen euro.

Vopak leverde juist 4,9 procent in, ondanks dat het tankopslagbedrijf de omzet en de resultaten in het vierde kwartaal van 2021 verder zag oplopen. De bezettingsgraad daalde van 90 naar 88 procent. Vopak sprak van "zwakke" marktomstandigheden voor olie en chemische producten in Nederland en Singapore.

Onder de kleinere aandelen won NX Filtration 2,9 procent en het lokaal genoteerde MotorK steeg zelfs 7,2 procent. In 2021 steeg de omzet van de beursnieuweling met 43 procent naar 27,6 miljoen euro, waarmee MotorK beter presteerde dan de outlook.