'Ahold Delhaize terughoudend over winstontwikkeling'

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize is terughoudend over de ontwikkeling van de winst per aandeel dit jaar. Dit concludeerde analist James Grzinic van Jefferies woensdag.

Grzinic zag dat Amerikanen er in de laatsten maanden van 2021 significant minder op uit trokken en in combinatie met een torenhoge inflatie en coronabeperkingen in de Benelux, viel de winst per aandeel van Ahold 2 procent hoger uit dan waar de consensus rekening mee hield.

Grzinic merkte echter ook op dat Ahold terughoudend is over de winstontwikkeling voor dit jaar. De winst per aandeel kan volgens de grootgrutter tot 5 procent dalen, waar de analistenconsensus rekening houdt met een daling van maar 1,4 procent.

De huidige waardering in combinatie met een mogelijke teruglopende vraag in de VS, zullen impact hebben op de koersvorming van het aandeel, zo voorziet de analist.

Jefferies heeft een Houden advies op Ahold met een koersdoel van 31,00 euro. Het aandeel daalde woensdagochtend met 5,2 procent tot 27,43 euro.