Beursblik: Vopak verrast niet

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Vopak in het vierde kwartaal van 2021 zijn op het eerste gezicht aan de matige kant, terwijl de outlook en strategie onder de nieuwe CEO vooralsnog ongewijzigd zijn gebleven. Dit bleek woensdag uit een analyse van zakenbank Jefferies. De bank verwacht dat CEO Dick Richelle nu op de beleggersdag in mei eventuele aanpassingen aan de strategie zal presenteren. Het operationeel resultaat (EBITDA) van 212,5 miljoen euro in het vierde kwartaal was iets hoger dan de consensus van 209 miljoen euro, waarbij een beperkte bijdrage van groeiprojecten en wisselkoersvoordelen teniet werden gedaan door hogere kosten. Jefferies wees in de analyse verder op een ontbrekende outlook voor het lopende boekjaar en een update bij de strategische herziening voor de Australische activiteiten. Jefferies hanteert een koopadvies met een koersdoel van 42,00 euro. De koers van het aandeel Vopak sloot dinsdag op 31,50 euro. Bron: ABM Financial News

