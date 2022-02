Beursblik: opwaartse potentie Ahold beperkt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in 2021 beter dan verwacht gepresteerd, met uitzondering van de resultaten uit Europa, maar de verwachtingen voor 2022 impliceren een beperkt opwaarts potentieel. Dit stelde analist Maria-Laura Adurno van Morgan Stanley woensdag. De operationele marge lag 10 basispunten hoger dan waar de consensus rekening mee hield, waarbij Ahold sterker dan verwacht presteerde in de VS, terwijl de marge in Europa 40 basispunten lager uitviel dan voorzien. Verder merkte de analist op dat de vrije kasstroom wat tegenviel. Voor 2022 rekent Ahold op een onderliggende operationele marge van minimaal 4 procent. De consensus zit echter al op 4,2 procent. En de onderliggende winst per aandeel zal dit jaar vermoedelijk dalen. Morgan Stanley verwacht dan ook een vlakke tot licht negatieve koersreactie voor het aandeel Ahold. De Amerikaanse bank heeft een Gelijkgewogen advies op Ahold met een koersdoel van 28,20 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 28,93 euro. Bron: ABM Financial News

