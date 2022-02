Deutsche Bank zet Adyen op Kopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft advies voor het aandeel Adyen verhoogd van Houden naar Kopen met een nieuw koersdoel van 2.750 euro afgezet tegen het oude koersdoel van 2.270 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Deutsche Bank betoogd in het rapport dat het Amsterdamse betaalbedrijf een groeiversnelling doormaakte van 30 procent naar meer dan 50 procent, terwijl de koers van het aandeel gerekend vanaf de piek met circa 30 procent is gedaald als gevolg van een marktbrede sectorrotatie. Volgens Deutsche Bank zijn de zorgen onder beleggers omtrent meer concurrentie en een aanhoudende groeivertraging in de markt waarin Adyen opereert, niet terecht. Deutsche bank stelde dat de groei van Adyen voor meer dan 80 procent komt uit een stijgend marktaandeel in combinatie met uitbreidingen buiten de kernactiviteiten. De huidige koers biedt volgens analist Nooshin Nejati dan ook een aantrekkelijk instapmoment. Adyen sloot dinsdag op een groen Damrak op 1.957,80 euro. Bron: ABM Financial News

